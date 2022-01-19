Израильтянин обнаружил девятилетнюю пулю в шее

В последние дни появилось несколько сообщений о том, что израильтяне обнаруживают пули, которые находятся в их телах годами.

Дор Мизан, 26-летний студент, проживающий в Беэр-Шева, обнаружил, что в течение девяти лет у него была пуля в шее.

Оказалось, что когда ему было 13 лет, после игры в футбол с друзьями однажды вечером, он подошел к электрощитку, чтобы выключить свет на футбольном поле, когда почувствовал острую боль в шее.

«Моей первой мыслью было, что, может быть, один из моих друзей что-то бросил в меня или что меня ужалила пчела, поэтому я автоматически посмотрела вниз», — сказал Мизан.

Его друзья сразу же пришли посмотреть, что произошло, и увидели кровь и дыру на его шее, но, поскольку его родители в то время были за границей, некому было отвезти его в больницу. Мизан нашел кого-то, кто отвез его в больницу, и когда он сказал врачам, что не потерял сознание, они обработали рану, зашили ее и сказали ему идти домой.

Девять лет спустя, плавая в бассейне, он почувствовал неприятные ощущения в руках и пошел в больницу на рентген плеча. Там они и обнаружили пулю. Из-за медицинских рисков, связанных с извлечением пули, врачи «в конце концов решили оставить ее там, где она есть, и просто надеяться, что не будет заражение», — сообщил Мизан.

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