В правительстве сообщили, кто станет новыми заместителями министров

На заседании во вторник правительство утвердило состав министерского комитета по делам национальной безопасности — кабинета политической безопасности.

Об этом сообщает Аруц Шева.

В состав кабинета войдут: премьер-министр и председатель комитета — Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, министр юстиции Ярив Левин, министр иностранных дел Эли Коэн, министр внутренних дел и министр здравоохранения Арье Дери, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич, министр иностранных дел Рон Дермер, министр транспорта Мири Регев, министр энергетики Исраэль Кац и министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ави Дихтер.

Кроме того, правительство утвердило состав министерского комитета службы общей безопасности под председательством премьер-министра Нетаниягу. Члены комитета: министр юстиции и министр юстиции Ярив Левин, министр обороны Йоав Галант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр образования Йоав Киш.

Также утверждены заместители министров:

Депутат Кнессета Ави Маоз — заместитель министра в канцелярии премьер-министра.

Депутат Моше Арбель — министр внутренних дел и заместитель министра здравоохранения.

Депутат Моше Абутбол — заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов.

Депутат Кнессета Яаков Теслер — заместитель министра культуры и спорта.

Депутат Кнессета Ури Маклев — заместитель министра в аппарате премьер-министра и заместитель министра транспорта.

Депутат Кнессета Михал Вальдигер — заместитель министра финансов.

Два назначения депутатов Кнессета Май Голана и Альмога Коэна, которые должны были быть назначены заместителями министров в канцелярии премьер-министра, не были представлены на утверждение. Это связано с тем, что Биньямин Нетаниягу назначил в свой кабинет четырех заместителей, в то время как закон допускает назначение только двух.

Поэтому Ликуд изучает возможность назначения депутатов Кнессета заместителями в другие министерства или изменения закона таким образом, чтобы в ближайшем будущем они могли быть назначены заместителями министров в канцелярии премьер-министра.

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