Мирные соглашения с арабскими странами: Нетаниягу выступил с важным заявлением

Нетаниягу заявил на заседании кабинета министров, что «мы будем углублять существующие мирные соглашения с арабскими странами».

Сейчас проходит заседание правительства с новым составом под председательством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на котором одобрены назначения заместителей министров и членов кабинета безопасности.

В начале встречи премьер-министр обрушился с критикой на уходящее правительство: «Оно не было объединено какой-либо национальной целью. Мы полны решимости углубить существующие соглашения с арабскими странами и добиться прорывов с другими странами».

Премьер-министр Нетаниягу добавил на заседании кабинета министров: «Вопреки распространенному мнению опасная ядерная сделка так и не была отменена. Предыдущая власть не была объединена какой-либо национальной целью — они были в противоречии друг с другом. Наше правительство другое».

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