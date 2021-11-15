В правительстве утвердили план развития Негева

В правительстве одобрили план развития Негева и стимулирования израильтян силится на юге страны. План сформулировали премьер-министр Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман, а также министр обороны Бени Ганц.

По словам политиков, у юга Израиля есть экономический потенциал, который еще далеко не исчерпан. Кроме того, учитывая то, что власти также запланировали перевод многих армейских лагерей в Негев, этот регион требует дополнительного развития.

Сам Нафтали Беннет заявил, что правительство решило оказать финансовую поддержку Негеву и Беэр-шеве. Будет инвестировано 500 тысяч шекелей в образование, занятость, медицину, технологии и прочие сферы в этом регионе.

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Кроме того, мы писали, что в Израиле продвигают план по строительству новой промышленной зоны рядом с Газой. Строительство планируют начать недалеко от руин аналогичного промышленного района Эрез, который был разрушен израильскими военными в 2004 году перед непосредственным уходом из сектора Газа.

Правительство планирует создать фонд в размере 45 млн шекелей для привлечения иностранных кинопроизводителей. Либерман заявил, что этот план станет значительным шагом к «позитивному брендингу Израиля в мире как центра для съемок международных фильмов и телевизионных шоу с использованием его природных ресурсов и уникальных исторических мест».

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