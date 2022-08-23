В пустыне Негев обнаружили особняк 1200-летней давности

Сегодня, 23 августа, Управление древностей заявило о том, что в южной части израильской пустыни Негев, было открыто 1200-летнее поместье с уникальными подземными сооружениями.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Археологи предполагают, что роскошный особняк мог быть резиденцией богатого землевладельца, контролировавшего фермы в этом районе. Здание было обнаружено во время раскопок, проводившихся перед расширением бедуинского города Рахат к северу от Беэр-Шевы.

Сообщается, что особняк, который относится к раннему исламскому периоду, имел четыре крыла и был возведен вокруг главного двора. По словам археологов, стены и пол в одном из крыльев украшали раскрашенные фрески, а в других комнатах были очень большие печи, которые, вероятно, использовались для приготовления пищи.

Однако самое удивительное открытие было сделано под двором – высеченная в скале цистерна трехметровой глубины, которая круглый год обеспечивала жителей прохладной водой, и примыкающие к ней сводчатые сооружения.

Археологи отметили, что на глубине 5,5 метров нашли еще системы каменных сводов, поднимавшихся на высоту 2,5 м. Они, по всей видимости, предназначались для опоры, и позволяли жильцам свободно передвигаться под землей, не выходя на палящее солнце.

В четверг, 23 августа, Управление древностей откроет особняк для посетителей. Для них проведут экскурсии на разных языках. Посещение уникального места бесплатное, но нужно предварительно записаться.

«Курсор» писал ранее, что израильский археолог обнаружил в Бейт-Гуврине уникальную находку.