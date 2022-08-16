Израильский археолог обнаружил в Бейт-Гуврине уникальную находку: опубликованы фото

Израильское управление древностей сообщило, что на редкой коллекции игральных костей, найденных в большом подземном пещерном комплексе в национальном парке Бет Гуврин-Мареша в предгорьях Иудеи на юге Израиля, выгравированы имена различных божеств, а также инструкции по игре.
В заявлении говорится, что так называемые «астрагалы», представляющие собой костяшки коз, овец и крупного рогатого скота, использовались в качестве игральных костей в играх и для ритуальных гаданий, в основном женщинами и детьми.
530 найденных астрагалов использовались 2300 лет назад в эллинистический период.
Исследование их надписей и их использования было недавно впервые опубликовано в журнале Levant.
На многих игральных костях обнаружены надписи на греческом языке, включая гравюры с «именами богов, которые в древние времена ассоциировались с человеческими желаниями», говорится в заявлении ученых.
Среди этих имен на астрагалах были Афродита, богиня плодородия, любви и красоты; Эрос, бог любви; бог Гермес; богиня Гера; и Ника, богиня победы.
На других костяшках написаны инструкции и игровые роли, такие как «Грабитель», «Стой!» и «Вы сожжены», обнаружили исследователи.
Некоторые из астрагалов были модифицированы, срезаны, перфорированы или заполнены свинцом, чтобы они вращались более эффективно.
Коллекцию изучали Ли Перри-Гал из Управления древностей Израиля, профессор Ади Эрлих из Института археологии Зинмана Хайфского университета и Авнер Экер из отдела изучения земли Израиля Университета Бар-Илан. Они также выступили авторами статьи. Ян Штерн из Школы археологии Нельсона Глюка при Еврейском союзном колледже в Иерусалиме, который первым обнаружил кости, также участвовал в исследовании предметов.
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