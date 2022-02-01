В Рахате в результате ДТП погиб 60-летний пешеход

Стало известно, что в автокатастрофе возле почтового отделения в городе Рахат погиб 60-летний пешеход.
Сотрудники правоохранительных органов и медики МАДА, прибывшие на место происшествия, обнаружили пострадавшего в критическом состоянии и после медицинских анализов констатировали ее смерть.
На данный момент полиция расследует обстоятельства произошедшего ДТП.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала подозреваемого в подделке и установке сотен противопожарных дверей.
Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в изготовлении и установке сотен фальшивых противопожарных дверей с серьезными дефектами, что представляет реальную угрозу безопасности в случае пожара.
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