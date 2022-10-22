В районе Гильбоа упал параплан с мотором: детали происшествия

На открытой местности в районе Гильбоа упал параплан с мотором, в результате происшествия травмы получил пилот.

Об этом сообщает издание «Детали».

Парамедик Таль Коэн, который стал очевидцем падения летального аппарата, на место инцидента вызвал Службу скорой помощи (МАДА). Он как раз закончил смену и ехал на своем мотоцикле домой.

По его словам, он сразу же вызвал медиков и поспешил на место происшествия, включив сирену на мотоцикле. Пилот находился в сознании, он помог ему отсоединиться от парашюта и начал оказывать первую помощь.

Реанимация не потребовалась. Хотя 44-летний пилот получил серьезные травмы рук, ног и верхней части тела. После оказания ему помощи на месте, он был доставлен в больницу «Ха-Эмек» в Афуле, где врачи охарактеризовали его состояние как средней степени тяжести.

Причины падения параплана расследуются.

«Курсор» писал ранее, что в США на фестивале Bridge Day люди прыгали с моста Нью-Ривер-Гордж, во время чего произошла жуткая ситуация. Так, парашютист прыгнул вслед за остальными, но у него не раскрылся парашют. К слову, высота моста составляет 267 метров над водой.

Еще мы писали, что в известном туристическом и историческом районе Каппадокии в турецкой провинции Невшехир произошла трагедия. В результате жесткого приземления воздушного шара два человека погибли, три — получили ранения.