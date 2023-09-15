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В Рамат-Гане произошло масштабное ДТП, много раненых

17:11, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
дтп изображение
Фото: depositphotos.com
Медики и парамедики MDA оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Ихилов.

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия между тремя автомобилями и мотоциклом на развязке Арлозоров, по дороге от 20 шоссе до улицы Жаботинского в Рамат-Гане.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что медики и парамедики MDA оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Ихилов. Среди раненых - пассажир 35-летний пассажир авто с множественными системными травмами, а также 40-летний мотоциклист с травмой спины. Еще два человека получили травмы конечностей.

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