В Рамат-Гане произошло масштабное ДТП, много раненых

Медики и парамедики MDA оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Ихилов.

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия между тремя автомобилями и мотоциклом на развязке Арлозоров, по дороге от 20 шоссе до улицы Жаботинского в Рамат-Гане.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что медики и парамедики MDA оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Ихилов. Среди раненых - пассажир 35-летний пассажир авто с множественными системными травмами, а также 40-летний мотоциклист с травмой спины. Еще два человека получили травмы конечностей.