В Рамат-Гане родился носорог, которого назвали в честь Реувена Ривлина

В Рамат-Гане родился носорог, которого решили назвать в честь президента Реувена Ривлина. Так, детеныша назвали Руби. Он стал 33-м носорогом, который появился на свет в зоопарке «Сафари».

Его мать, самка носорога по имени Рианна, вынашивала детеныша более года. Помимо Руби у нее есть еще двое детей.

Администрация учреждения обратилась к посетителям в сети, чтобы те придумали имя для новорожденного носорога, которое начиналось бы на букву Р. Именно так, по предложению одного из пользователей, животное получило имя Руби.

Реувен Ривлин уже отреагировал на это событие, написав в Facebook, что желает маленькому носорогу прекрасной жизни, которая будет полна светлых и добрых моментов.

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