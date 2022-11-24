В рейтинге израильских городов Иерусалим упал до уровня Бней-Брака

В четверг, 24 ноября, опубликован рейтинг экономического индекса местных советов. При этом большинство крупных городов сохранили свои позиции.

Только для Иерусалима данные оказались более пессимистичными. Город опустился с третьего до второго кластера, то есть социально-экономическое положение его жителей значительно ухудшилось. Хотя еще в 1995 году столица Израиля находилась в пятом кластере.

Кирьят-Тивон и Биньямина также сместились в восьмой кластер из девятого, а небольшие проблемные населенные пункты, такие как Явнеэль и Арад, поднялись во второй и третий.

Благодаря социально-экономическому индексу города разделяются на десять социальных кластеров, где десятый указывает на высокий уровень жизни, а первый — на низкий. Соответственно, к первому относятся самые бедные населенные пункты, куда в основном относятся ультраортодоксальные и арабские поселения.

За исключением Иерусалима, большинство крупных городов сохранили свою значимость и уровень жизни. Тель-Авив остался в высоком восьмом кластере, а Хайфа, Ришон-ле-Цион и Петах-Тиква – в седьмом Только Ашдод перенесен из четвертого кластера в пятый. Также в предпоследнем втором кластере – Бней-Брак и Бейт-Шемеш.

17 населенных пунктов сместились в более низкие кластеры, в частности Кирьят-Тивон, Биньямина и региональный совет Хоф-ха-Кармель, а Арад и Явниэль спустились во второй и третий кластеры.

Присвоенный индекс очень важен для местных властей, поскольку это один из важных критериев получения государственных бюджетов.

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