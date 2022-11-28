В Ришон ле-Ционе в ДТП пострадали два человека

18:48, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Специалисты оказали им первоначальную медицинскую помощь.

В автокатастрофе в Ришон ле-Ционе пострадали два человека, получившие травмы легкой и средней степени тяжести.

Об этом сообщает Maariv.

Два человека, мужчина около 40 лет и еще один мужчина, получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате автомобильной аварии между двумя широкими автомобилями на улице Рамез в Ришон ле-Ционе.

Медики и фельдшеры MDA оказали им первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Шамир-Ассаф Арофе.

«Курсор» сообщал, что житель Эмек-Хефер напал с ножом на полицейских и получил пулю.

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