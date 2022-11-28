Житель Эмек-Хефер напал с ножом на полицейских и получил пулю

Нападавший получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Сегодня утром, 28 ноября, полиция приехала на вызов в кибуц Маабарот в районе Эмек-Хефер. Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов из-за угроз своего соседа. И когда полицейские постучали в дверь к подозреваемому, чтобы разобраться в инциденте, тот набросился на них с ножом.

Об этом сообщает издание News.walla.

По нападавшему был открыт огонь на поражение (по ногам). На место инцидента вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину с тяжелыми травмами в сопровождении охраны в больницу «Гилель Яфе» в Хадере. Из сотрудников полиции никто не пострадал.

Известно, что после лечения полиция будет принимать решение о помещении нападавшего под стражу. Расследование дела продолжается.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье вечером, 27 ноября, в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист.

Еще мы писали, что в Ашдоде с серьезным ножевым ранением на улице был найден 16-летний подросток. На место инцидента вызвали парамедиков, которые оказали мальчику первую помощь, а потом срочно госпитализировали в городское медицинское учреждение «Ассута».

Напомним, 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия. Отмечается, что инцидент произошел на улице Левонтина в Хайфе.