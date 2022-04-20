В Ришон Ле-Ционе в жилом доме произошел взрыв газа

Полиция сообщила, что в квартире жилого дома прогремел взрыв бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек. Их доставили в больницы.

В среду, 20 апреля, в Ришон Ле-Ционе сообщили о взрыве в жилом доме.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Полиция сообщила, что произошел хлопок бытового газа. Есть пострадавшие. Несколько человек получили ранения разной тяжести и были доставлены в ближайшие больницы для оказания срочной помощи.

Ранее «Курсор» передавал, что у Шхемских ворот произошло столкновение между демонстрантами и полицией. Полиция пытается воспрепятствовать проведению демонстрации у Шхемских ворот и установила заградительную колонну грузовиков. На месте происходят столкновения.

Также редакция информировала, что в Хайфе вспыхнул вагон поезда. Пожарные со станции Хайфы сегодня утром работали над ликвидацией пожара в вагоне поезда. Экспертиза показала, что к инциденту привела техническая неисправность двигателя.

Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в незаконном хранении оружия были задержаны в Лоде. Полиция обнаружила у них две винтовки М-16, три пистолета, светошумовую гранату и большое количество боеприпасов.

Мы писали, что ХАМАС заявил, что «держит палец на курке» в преддверии запланированного марша правых в Иерусалиме. Правые настаивают на проведении мероприятия в Старом городе вопреки приказу полиции. Террористы Газы говорят, что готовы к конфликту.