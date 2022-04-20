У Шхемских ворот произошло столкновение между демонстрантами и полицией

18:50, 20 апреля 2022
Новости Израиля, Происшествия
Израильская полиция фото
Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция пытается воспрепятствовать проведению демонстрации у Шхемских ворот и установила заградительную колонну грузовиков. На месте происходят столкновения.

Участники демонстрации готовились к маршу к Шхемским воротам, а в это время полиция установила грузовики и фургоны, чтобы заблокировать их.

Колонна автомобилей, достаточно близко расположенных друг к другу, практически соприкасаясь, растянулась вдоль улиц и тротуаров в районе площади Сафра, примерно в километре от Шхемских ворот. Полиция намеревается заблокировать участников марша.

Вместо этого участники марша направляются на площадь ЦАХАЛа в попытке прорвать полицейские кордоны. На месте уже происходят беспорядки и столкновения.

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир, поклявшийся добраться до Дамасских ворот, сообщил, что больше не пытается попасть туда.

Полиция преследует небольшую группу участников беспорядков, которым удалось добраться до этого района, поскольку сотни палестинцев собрались там, чтобы кричать и смотреть на них.

Ранее «Курсор» передавал слова Беннета: Марш с флагами будет проведен в День Иерусалима. Премьер-министр еще раз подтвердил, что марш флагов состоится не сейчас, а в следующем месяце в День Иерусалима. По его словам, правительство стремится руководить народом «ответственно».

Также сообщалось, что сказал Омер Бар-Лев: Появление Бен-Гвира у Шхемских ворот может спровоцировать региональный конфликт. Министр общественной безопасности Израиля считает, что появление Бен-Гвира на марше может привести к ухудшению ситуации с Газой — вплоть до начала новой войны.

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Автор материала:
Орли Шендт
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