В Самарии арабы забросали солдат ЦАХАЛа камнями, есть раненые

Во время операции ЦАХАЛа по распространению приказов о сносе зданий в связи с незаконным строительством в городе Аль-Мугайир в Самарии десятки палестинских арабов забросали солдат камнями.

Об этом сообщает Arutz Shewa.

Был замечен подозреваемый, швыряющий бутылки с зажигательной смесью в солдат, которые ответили на него боевыми выстрелами.

В результате броска камней солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения и был эвакуирован в госпиталь для оказания медицинской помощи. Семью пострадавшего об этом уведомили.

«Курсор» сообщал, сколько терактов предотвратил ЦАХАЛ за последний год благодаря ночным рейдам.