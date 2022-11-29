В Самарии арабы забросали солдат ЦАХАЛа камнями, есть раненые

21:05, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

Военным пришлось открыть огонь.

Во время операции ЦАХАЛа по распространению приказов о сносе зданий в связи с незаконным строительством в городе Аль-Мугайир в Самарии десятки палестинских арабов забросали солдат камнями.

Об этом сообщает Arutz Shewa.

Был замечен подозреваемый, швыряющий бутылки с зажигательной смесью в солдат, которые ответили на него боевыми выстрелами.

В результате броска камней солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения и был эвакуирован в госпиталь для оказания медицинской помощи. Семью пострадавшего об этом уведомили.

«Курсор» сообщал, сколько терактов предотвратил ЦАХАЛ за последний год благодаря ночным рейдам.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.