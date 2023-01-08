В Самарии поселенцы вышли на акции протеста: в чем причина

В воскресенье вечером десятки жителей поселений Гев Харер в Самарии вышли на демонстрацию протеста на площади Хатива.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Люди протестуют из-за резкого роста террористических атак на дорогах, который отмечается в последние недели.

Только на проселочных дорогах за последнюю неделю было зарегистрировано более пятнадцати актов насилия, и данные указывают на растущую тенденцию. Практически каждый день, а иногда и несколько раз в день, на главной дороге в Хаваре таранят израильские автомобили, а на пассажиров нападают с камнями или коктейлями Молотова.

Также люди заявляют об участившихся обстрелах, имевших место на этой неделе, в том числе по полицейскому участку поселка Хар-Браха, по посту ЦАХАЛа на перекрестке Гит близ Кадумима и по поселку Шеби Шомрон минувшей ночью.

Также сегодня ночью в секторе Гев Хаер было зафиксировано пять нападений с камнями, большая часть из которых была совершена из проезжающего транспорта.

Житель Ицхара Ишай Марзель, участвовавший в акции протеста этим вечером, сказал, что ситуация на дорогах стала невыносимой: «Это уже не редкость, каждый день жители, которые ездят на работу, могут линчевать в Хаваре и на дороге Галаад, они чудом спасаются от коктейлей Молотова, которые загораются на их транспортных средствах. Ситуация на дорогах только ухудшаются, и это только вопрос времени, когда здесь будут убивать людей».

По его словам, «резкое увеличение терактов является прямым результатом отсутствия жесткой политики по отношению к терроризму со стороны силовых ведомств. Все громкие пиар-операции, которые мы видели в последнее время, на самом деле не искореняют терроризм, а только немного уменьшают его на короткое время».

Марзель заявил: «Настоящее решение — это всеобъемлющая и глубоко укоренившаяся операция системы безопасности, которая полностью уничтожит гнезда терроризма. До тех пор у нас нет другого выбора, кроме как взять судьбу нашей личной безопасности в свои руки и выйти на акции протеста. Мы будем бороться изо всех сил, пока не добьемся результата нулевых террористических актов».

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