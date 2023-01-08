Адвокаты объявили о забастовке против реформы Левина

После встречи министра юстиции с председателем Верховного суда, Левин пообещал, «что ее мнение будет услышано».

Судебная реформа, о которой объявил министр юстиции Ярив Левин, продолжает вызывать бурю протестов. После публикации открытого письма деканов юридических факультетов, адвокаты заявили о готовящейся в четверг забастовке.

Об этом информирует Detaly.

Председатель Верховного суда Эстер Хают провела встречу с новым министром юстиции, и Левин заверил, что ее позиция по поводу реформы «будет услышана».

В четверг, в 13:00, адвокаты проведут часовую забастовку. Они объяснили: «Заявления министра юстиции Левина о желании совершить переворот в правовой системе представляют явную опасность для израильской демократии.

По их словам, такие меры серьезно навредят гражданам Израиля и парализуют баланс между тремя ветвями власти.

Поэтому в четверг на один час будет парализована работа судов по всей стране, поскольку к акции присоединятся тысячи адвокатов из разных городов. Цель забастовки — протест против разрушения израильской системы правосудия и демократии.

Главная демонстрация пройдет у здания окружного суда Тель-Авива 12 января в 13:00.

Ранее Курсор писал, что министр юстиции встретился с председателем БАГАЦа.

Также напомним, что реформы судебной системы, которые предложил Левин, были раскритикованы раввинской ассамблеей, международной ассоциацией консервативно-масортистских раввинов в США. Ее члены призвали к решительным действиям, направленным на то, чтобы новое правительство не разрушило судебную систему ради политических выгод. Подробнее об этом читайте здесь.