В сети показали, в каких костюмах израильские политики отметили Пурим

Прошлым утром дети Израиля вышли на празднование Пурима в разнообразных красочных костюмах, и мы увидели множество удивительных фотографий со всех уголков страны. Однако, наши политики не захотели стоять в стороне и тоже похвастались своими образами.

Празднование Пурима продолжается вечеринками и парадами в населенных пунктах страны, и многие жители выходят на улицы, красуясь разнообразными яркими костюмами. Праздник продлится до выходных.

Израильские министры и депутаты тоже захотели похвастаться своими нарядами. И они весьма неординарные, судя по снимкам, опубликованным телеграм-каналом «Голос Израиля».

Например, Смотрич показался в образе Адмора, Либерман стал знаменитым шеф-поваром, Бен Гвир и Гилад Карив — «в своем репертуаре», а Беннет не изменил костюму премьер-министра.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Гиллель с другими еврейскими группами призвал день поста перед Пуримом посвятить Украине.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтяне массово отправляются на Синай в Пурим.

Еще напомним, что в преддверии Пурима сотни полицейских выведут на улицы Иерусалима.