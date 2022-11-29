В сети показали видео, как на покупателей в торговом центре Азриэли рухнул стеллаж

Во вторник, 29 ноября, в сети опубликовали видеозапись, на которой видно, как в обувном магазине Foot Locker, расположенном в торговом центре «Азриэли» в Тель-Авиве, на людей обрушился стеллаж с товаром.

Видеороликом поделился Telegram-канал «Голос Израиля».

Сам инцидент произошел в воскресенье, 27 ноября. В результате двое покупателей (23-летние мужчина и женщина) получили травмы легкой степени тяжести, но были доставлены для обследования в медицинское учреждение «Ихилов».

На видео видно, что персонал и другие посетители магазина пытаются помочь пострадавшим и вызволить их из-под рухнувших полок с обувью.

В самом магазине также прокомментировали инцидент, отметив, что покупателям была оказана первая помощь от сотрудников МАДА. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

«Курсор» писал ранее, что в торговом центре «Ха-Беэр» в Ришон ле-Ционе пострадала девятилетняя девочка. Она упала в игровом комплексе и травмировала руку. Мама пострадавшей подала в суд и потребовала моральную компенсацию.

Еще мы писали, что в магазине Pot Locker в торговом центре Рамат-Авив произошла драка между покупателями из-за тапочек от Канье Уэста и Adidas.