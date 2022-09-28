В ТЦ в Ришон ле-Ционе девочка сломала руку: мать требует компенсацию

Женщина увидела свою дочь лежащей на полу игрового комплекса, она плакала и жаловалась на сильную боль в руке.

В торговом центре «Ха-Беэр» в Ришон ле-Ционе произошел неприятный инцидент, во время которого пострадала 9-летняя девочка. В игровом комплексе она упала и сломала руку.

Об этом сообщает издание Rishon.mynet.

Ее мать рассказала, что пошла в игровой комплекс с дочерью и тремя ее двоюродными сестрами, чтобы они смогли отдохнуть и провести весело время на аттракционах. Одна из племянниц захотела в туалет, и женщина пошла с ней, а остальных детей оставила под присмотром бабушки.

Когда женщина вернулась, то увидела свою дочь на полу в игровом комплексе, она плакала и жаловалась на сильную боль в руке. Спустя некоторое время к аттракциону пришла женщина, следящая за порядком на территории ТЦ и поинтересовалась, что произошло. Позже мать с дочерью поехали в больницу, где выяснилось, что у ребенка перелом. Из-за этого, семье пришлось отменить запланированный отпуск, потому что девочка жаловалась на сильную боль, и загипсованная конечность не позволила бы ей нормально отдохнуть.

Мать пострадавшей обратилась к владельцам игрового комплекса, чтобы узнать данные их страховой компании, чтобы подать иск. Но владельцы заявили, что сами компенсируют ущерб.

В конечном итоге женщина подала в суд и требует моральную компенсацию в размере 32 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что женщине, сломавшей лодыжку при выходе из автобуса, выплатили 350 тысяч шекелей.