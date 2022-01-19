В сети появились красивые пейзажи Израиля, покрытого снегом

Зима в Израиле выдалась непредсказуемой, но очень красивой. В сеть попали видео, на которых показывается север Израиля, покрытый белоснежных снегом.

Видео с красивейшими видами предоставил телеграм-канал «Голос Израиля».

На кадрах можно увидеть, как на Голанских высотах выпадает белоснежных снег — редкое и завораживающее зрелище.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США предостерегают от поездок в Израиль в связи с резким ростом заболеваемости штаммом Омикрон.

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