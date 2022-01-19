США предостерегают от поездок в Израиль в связи с резким ростом заболеваемости штаммом Омикрон

Во вторник Центры по контролю и профилактике заболеваний США предостерегли от поездок в Израиль в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом пишет Times Of Israel.

ЦКЗ включил Израиль в категорию наивысшей оценки риска — «Уровень 4», что означает «очень высокий» риск заражения COVID-19.

Во вторник агентство добавило в этот список 22 страны, включая Израиль, Австралию, Египет, Албанию, Аргентину и Уругвай. В настоящее время около 100 стран находятся в категории уровня 4.

Агентство советует по возможности избегать поездок в такие страны.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

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Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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