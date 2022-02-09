В Шхеме израильский таксист подвергся нападению и едва остался жив

Стало известно о том, что вчера поздно вечером израильский таксист въехал в Шхем для ремонта своего транспортного средства и подвергся нападению со стороны агрессивно настроенной толпы арабских боевиков.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
Вчера в городе состоялись многотысячные похороны трех палестинских террористов, которые ранее обстреливали солдат и мирных жителей и были ликвидированы солдатами ЦАХАЛа. На похоронах звучали призывы жестоко отомстить Израилю: «Кровь за кровь».
Когда машина такси была идентифицирована как израильская, толпа остановила автомобиль и забросала его булыжниками. Было разбито заднее стекло.
Таксист связался с полицией, которая была на связи все время, пока он выбирался из города. Спастись ему помогли палестинские полицейские, сопроводившие таксиста к посту ЦАХАЛа.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Ришон ле-Ционе ночью произошел пожар в торговом комплексе.
Стало известно о том, что сегодня ночью, 9 февраля, в торговом комплексе Элияху Эйтан в Ришон ле-Ционе произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.
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