В Шхеме израильский таксист подвергся нападению и едва остался жив

Вчера вечером израильский таксист въехал в Шхем, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Толпа агрессивно настроенных арабов напала на него в отместку за убийство трех террористов солдатами ЦАХАЛа.

Стало известно о том, что вчера поздно вечером израильский таксист въехал в Шхем для ремонта своего транспортного средства и подвергся нападению со стороны агрессивно настроенной толпы арабских боевиков.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Вчера в городе состоялись многотысячные похороны трех палестинских террористов, которые ранее обстреливали солдат и мирных жителей и были ликвидированы солдатами ЦАХАЛа. На похоронах звучали призывы жестоко отомстить Израилю: «Кровь за кровь».

Когда машина такси была идентифицирована как израильская, толпа остановила автомобиль и забросала его булыжниками. Было разбито заднее стекло.

Таксист связался с полицией, которая была на связи все время, пока он выбирался из города. Спастись ему помогли палестинские полицейские, сопроводившие таксиста к посту ЦАХАЛа.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Ришон ле-Ционе ночью произошел пожар в торговом комплексе.

Стало известно о том, что сегодня ночью, 9 февраля, в торговом комплексе Элияху Эйтан в Ришон ле-Ционе произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

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