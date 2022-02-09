В Ришон ле-Ционе ночью произошел пожар в торговом комплексе

Стало известно о том, что сегодня ночью, 9 февраля, в торговом комплексе Элияху Эйтан в Ришон ле-Ционе произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщается, что сегодня ночью, 9 февраля, в комплексе Элияху Эйтан в Ришон ле-Ционе вспыхнул пожар.

Прибывшие на место пожарные и спасатели со станции Ришон ле-Цион заметили пожар в двухэтажном торговом комплексе и опасались, что здание рухнет.

Пожарным удалось остановить распространение огня. По предварительным данным, пострадавших нет.

Следователи прибыли на место происшествия для установления причины возгорания.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ночью по Израилю была запущена сирийская ракета.

В ночь на среду сигнал «цева адом» прозвучал в районе Умм-Эль-Фахм и в Самарии в связи с зенитной ракетой из Сирии, которая взорвалась в воздухе.

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