В Шхеме прошли масштабные столкновения арабских террористов и солдат ЦАХАЛа

Фото с места событий появились в сети.

В ночь на понедельник 10 января в Шхеме прошли массовые беспорядки, которые устроили арабские террористы. Солдаты ЦАХАЛа выступили против них.

Об этом сообщили на телеграм-канале HebrewOneBlog.

Сообщается, что пострадавших нет. При этом в сети показали фотографии с места событий. На них можно увидеть огонь и взрывы, военные использовали дымовые гранаты для подавления толпы боевиков.

Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы захватили военную технику ЦАХАЛ к югу от Шхема.

Кроме того, мы писали, что в Рамалле произошли очередные столкновения арабских террористов с солдатами ЦАХАЛа.

Еще напомним, что в ПА арестовали сына террориста Закарии Зубейди.

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