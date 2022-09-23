В Шибли-Умм-эль-Ганаме ранен мужчина

В Шибли-Умм-эль-Ганаме 52-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.

Об этом сообщает 7Kanal.

Согласно сообщению, парамедики MDA эвакуировали пострадавшего в больницу «Эмек» с проникающим ранением.

Как сообщал Курсор, 27 августа, в поселке Кохав-Яаков, недалеко от Рамаллы, произошло чрезвычайное происшествие. Пуля попала в 6-летнего ребенка. Мама девочки отметила, что все произошло за секунду.

«Друзья моей восьмилетней дочери пришли позвать ее во двор, и она пошла с ними. Через некоторое время моя младшая дочь, у которой только что выпал первый зуб, попросила пойти и показать его старшей сестре. Я разрешила ей выйти во двор, который вижу с балкона. Через несколько минут я увидела, как вошла старшая дочь в слезах, неся сестру, которая истекала кровью», — сказала женщина.

Она отметила, что увидела ранения и начала спрашивать, что случилось, но никто не знал. Дети отметили, что услышали звук выстрела, после чего девочка упала.

Прибывшие на место медики Службы скорой помощи (МАДА) установили, что ребенок ранен из огнестрельного оружия. Пострадавшую госпитализировали в больницу «Хадасса» в Иерусалиме, ее состояние было средней степени тяжести.

По данным представителей ЦАХАЛа, основная версия произошедшего — ранение шальной пулей. Выстрел мог быть сделан в районе лагеря беженцев Каландия по соседству.

Обстоятельства чрезвычайного инцидента продолжают расследовать.

«Курсор» писал ранее, что 15-летняя девочка из центрального города Лод получила легкие ранения после того, как в нее выстрелили в ходе, по всей видимости, семейной ссоры.