В Лоде от выстрела ранена 15-летняя девочка

Полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к инциденту. Подозреваемый предстанет перед окружным судом Ришон Лециона в воскресенье.

15-летняя девочка из центрального города Лод получила легкие ранения после того, как в нее выстрелили в ходе, по всей видимости, семейной ссоры, сообщает полиция.

Пострадавшая поступила в медицинский центр «Шамир» в легком состоянии, говорится в заявлении.

Полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к инциденту. Подозреваемый предстанет перед окружным судом Ришон Лециона в воскресенье. Полиция сообщила, что будет ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей для дальнейшего расследования дела.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена.

Еще Курсор сообщал, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв.

Еще напомним, что в Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца.

Также мы сообщали, что 12 июля в течение часа в Израиле произошло сразу три несчастных случая на воде.