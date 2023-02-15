В Шило продолжаются массовые беспорядки — поселенцы привязали себя к деревьям

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Новости Израиля, Происшествия
в шило продолжаются массовые беспорядки - поселенцы привязали себя к деревьям 15 февраля, 2023
Фото: twitter.com/shirellaloo

Люди устроили с правоохранителями столкновения, известно о десятках задержанных.

К холму Шилов округе Биньямин в Самарии прибыли военнослужащие ЦАХАЛа и пограничники МАГАВ, чтобы ликвидировать поселенческую плантацию Керем Бен-Элиягу. Сотни людей вышли на протест, пытаясь этому помешать.

Как известно, плантация посажена на спорной земле. Там растут виноградники и оливковые деревья. Гражданская администрация считает его незаконным и отдала приказ силовикам уничтожить плантацию.

«Виноградник был посажен незаконно и без разрешения на частной палестинской земле. В рамках административного разбирательства было решено, что владельцы виноградника добровольно покинут его до 1 февраля нынешнего года. Они обещали сделать это перед лицом Верховного суда, и мы дали им больше года отсрочки. Но они ничего не сделали», — заявили местные чиновники.

В Твиттере уже появились видео и фото с места происшествия. В результате протестов между силовиками и поселенцами начались столкновения. Сообщается, что правоохранители уже задержали десятки человек, применяя физическую силу. Некоторые поселенцы начали в знак протеста привязывать себя к деревьям, которые военные пытаются вырубить.

«Это именно то, что они хотели — война между братьями. Ждете, что этот зверюга, который избивает поселенца, отправится в тюрьму на 10 дней, как тот, кто в Хевроне ударил арабского правозащитника? Ждите», — прокомментировал произошедшее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Тем временем поселенцы требуют от властей прекратить уничтожение плантации. Они напомнили, что силовики пытаются уничтожить их труд, который велся в течение 20 лет.

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