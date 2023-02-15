В Шило продолжаются массовые беспорядки — поселенцы привязали себя к деревьям

К холму Шилов округе Биньямин в Самарии прибыли военнослужащие ЦАХАЛа и пограничники МАГАВ, чтобы ликвидировать поселенческую плантацию Керем Бен-Элиягу. Сотни людей вышли на протест, пытаясь этому помешать.

Как известно, плантация посажена на спорной земле. Там растут виноградники и оливковые деревья. Гражданская администрация считает его незаконным и отдала приказ силовикам уничтожить плантацию.

«Виноградник был посажен незаконно и без разрешения на частной палестинской земле. В рамках административного разбирательства было решено, что владельцы виноградника добровольно покинут его до 1 февраля нынешнего года. Они обещали сделать это перед лицом Верховного суда, и мы дали им больше года отсрочки. Но они ничего не сделали», — заявили местные чиновники.

В Твиттере уже появились видео и фото с места происшествия. В результате протестов между силовиками и поселенцами начались столкновения. Сообщается, что правоохранители уже задержали десятки человек, применяя физическую силу. Некоторые поселенцы начали в знак протеста привязывать себя к деревьям, которые военные пытаются вырубить.

«Это именно то, что они хотели — война между братьями. Ждете, что этот зверюга, который избивает поселенца, отправится в тюрьму на 10 дней, как тот, кто в Хевроне ударил арабского правозащитника? Ждите», — прокомментировал произошедшее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Тем временем поселенцы требуют от властей прекратить уничтожение плантации. Они напомнили, что силовики пытаются уничтожить их труд, который велся в течение 20 лет.

מי מהמנהל שהחליט להרוס את המטע על אף שיש פסיקה של בגצ לא להרוס רצה בדיוק את הסרטון הזה של מלחמת האחים שבו שוטר בהמה בועט באכזריות במפגין שמרותק לרצפה,

מצפה שהשוטר הזה יכנס לכלא לפחות לעשרה ימים כמו ששפטו את החייל בחברון

ושיסגרו את המנהל מיד,@bezalelsm @netanyahu @itamarbengvir pic.twitter.com/wtADZng2Rc — הרצל חג’אג’ (@herzelhajaj) February 15, 2023

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