В школах пройдет специальный урок о предотвращении насилия

В ходе бесед планируется обсудить создание атмосферы принятия и терпимости, уважения, а также рассмотреть вопрос о том, как избегать тона, способного привести к насилию.

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон распорядилась провести в школах утром в среду, 14 декабря, специальный урок, посвященный профилактике насилия.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что поводом послужили недавние случаи насилия в израильском обществе, в том числе сегодняшнее происшествие в школе в Реховоте, когда 16-летний подросток был тяжело ранен ножом на территории школы.

«В связи с этим школы уделят первый урок 14 декабря воспитательной беседе о насилии, проблеме, проявляющейся в самых разных местах — на дорогах, на улицах, в социальных сетях, на спортивных площадках, в больницах. В школах тоже бывают проявления насилия, как физического, так и словесного, в отношении преподавательского состава и школьников», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что предлагаемое содержание воспитательных бесед будет разослано в школы и адаптировано к возрасту учеников. В ходе бесед планируется обсудить создание атмосферы принятия и терпимости, уважения, а также рассмотреть вопрос о том, как избегать тона, способного привести к насилию.

«В рамках дискуссий следует призывать учеников, учителей и родителей проявить социальную ответственность и не допускать оскорблений и грубости, выступать в роли защитников вежливости в школах, обществе и в общении в интернете», — отмечает издание.

Как сообщал Курсор, сегодня, 13 декабря, в Реховоте в результате ножевого нападения группой неизвестных лиц в масках на территории школы был ранен 16-летний подросток.

На место прибыли экстренные оперативные службы, где мальчика обнаружили без сознания с проникающими ранениями. Когда на место происшествия прибыли медики, парень был без сознания. Он был переведен в больницу Каплан в Реховоте в тяжелом состоянии.

Полиция проводит расследование. Предварительно, преступление носит криминальные мотивы.

Также наш сайт сообщал, что в Ашкелоне работник дома престарелых задержан по подозрению в изнасиловании пациентки.