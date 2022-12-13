Подробности нападения в школе в Реховоте: подросток в тяжелом состоянии

В результате ножевого нападения группой неизвестных лиц в масках на территории школы был ранен 16-летний подросток.

На место прибыли экстренные оперативные службы, где мальчика обнаружили без сознания с проникающими ранениями. Когда на место происшествия прибыли медики, парень был без сознания. Он был переведен в больницу Каплан в Реховоте в тяжелом состоянии.

Полиция проводит расследование. Предварительно, преступление носит криминальные мотивы.

Один из родителей школьников рассказал, что такие происшествия в школе не первый раз. Разборки между семьями криминальных группировок происходят постоянно.

Позже израильская полиция заявила, что исключила мотив терроризма и арестовала четверых подозреваемых. Комендант района встретился с директором школы и подчеркнул, что ситуация будет в приоритете у полиции.

Ранее Курсор писал, что в Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток. Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.

Еще сообщалось, что, что медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки. Полиция нашла в телефоне подозреваемого из больницы «Рамбам» запись совершения сексуальных преступлений в отношении детей.

Также наш сайт сообщал, что в Ашкелоне работник дома престарелых задержан по подозрению в изнасиловании пациентки.