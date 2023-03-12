Сирия выступила с новыми обвиненями в адрес Израиля: что произошло

Государственные СМИ утверждают, что истребители нанесли удары по объектам в провинции Тартус и недалеко от Масиафа на северо-западе страны.

В воскресенье утром Израиль нанес удар по целям на северо-западе Сирии, ранив трех солдат и причинив ущерб, сообщила государственная телекомпания SANA.

Силы обороны Израиля не ответили в соответствии с их политикой не комментировать конкретные воздушные налеты на страну.

Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что израильские истребители выпустили ракетный залп с территории северного Ливана по объектам в прибрежной провинции Тартус и недалеко от Масиафа в провинции Хама.

Район вокруг Масиафа, который, как считается, используется в качестве базы для иранских сил и проиранских ополченцев, в последние годы неоднократно подвергался нападениям, которые многие приписывают Израилю.

В отчете не уточняется состояние солдат или степень ущерба, нанесенного целевым объектам.

SANA утверждает, что сирийским ПВО удалось перехватить несколько израильских ракет в ходе удара. Сирия регулярно заявляет, что перехватывает израильские ракеты, хотя военные аналитики сомневаются в таких утверждениях.

Хотя израильские военные не комментируют конкретные удары в Сирии, они признали, что совершили сотни боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, пытающихся закрепиться в стране.

Армия обороны Израиля заявляет, что она также наносит удары по партиям оружия, которые, как считается, предназначались для этих группировок, главной из которых является ливанская «Хизбалла». Кроме того, авиаудары, приписываемые Израилю, неоднократно наносились по сирийским системам ПВО.

Ранее мы писали, что сегодня в Сирии сообщили об израильской атаке на севере страны, опубликовано видео.