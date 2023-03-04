В США арестовали израильского дипломата за покушение на убийство

Но позже он вышел под залог в размере 25 тысяч долларов.

4 марта в Нью-Йорке задержали сотрудника израильского консульства, который подозревается в попытке убийства. Дипломат напал на человека, несколько раз ударив его по голове тяжелым стеклянным кувшином емкостью 1,75 литра. В результате пострадавшего госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Об этом сообщает «ХаАрец«.

На данный момент неясно, имели ли сотрудник консульства и пострадавший дело друг с другом, или случайно столкнулись на улице. Пострадавший, 42-летний мужчина, утверждает, что нападавший был ему незнаком. Более подробная информация об инциденте пока не разглашается.

Так, суд арестовал подозреваемого, но в этот же день израильтянин внес залог в размере 25 000 долларов. Представитель полиции Нью-Йорка заявил, что против него имеются веские улики. В частности, имеется видеозапись, сделанная проезжавшим мимо таксистом. Если его признают виновным, он может получить до 25 лет тюрьмы.

Как пишет издание, сотрудником израильского консульства в Нью-Йорке, который был арестован по подозрению в покушении на убийство, оказался 24-летним Йонатаном Маймоном. Он является сыном израильского бизнесмена и общественного деятеля Исраэля Маймона. Исраэль Маймон был секретарем израильского правительства в период с 2003 по 2007 годы и занимался передачей должности премьер-министра от Ариэля Шарона к Эхуду Ольмерту, когда Шарон был находился в коме.

После работы в правительстве Исраэль Маймон занимал руководящие должности в финансовых компаниях и консалтинговых фирмах, в том числе в корпорации Israel Bonds, которая является американским страховщиком долговых ценных бумаг, выпущенных Государством Израиль. Кроме того, он был председателем Президентской конференции, проводившейся под эгидой Шимона Переса. На данный момент неизвестно, каким образом сотрудник консульства познакомился с жертвой нападения и что стало причиной нападения.

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