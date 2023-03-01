Бывший полицейский сознался в убийстве жены при отягчающих обстоятельствах

Полицейский Амир Раз признался в убийстве жены, совершенном более двух лет назад.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что на допросах Раз утверждал, что на него нашло помутнение рассудка и он не может объяснить, почему он убил жену. Однако психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, а доказательств, собранных полицией хватило на то, чтоб обвинить его в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. В итоге Раз дал чистосердечное признание. В ближайшие три месяца ожидается вынесение приговора.

«Вот уже больше двух лет идет судебный процесс в отношении бывшего полицейского Амира Раза из поселения Наале в округе Мате Биньямин, убившего свою жену. Линия защиты строилась на невменяемости подсудимого, а сам он рассказывал о нашедшем помрачении рассудка, подробности которого он особо не помнит. Однако сегодня на очередном заседании суда Раз сознался в убийстве жены при отягчающих обстоятельствах, а также в насилии над детьми», — информирует СМИ.

Как указано в обвинительном заключении, 21 февраля 2021 года Амир Раз позвал детей, усадил троих старших детей на маленькие стульчики в гостиной и связали их, а самого младшего, годовалого сына, усадил рядом на стул для кормления. Когда в гостиную зашла его жена, 32-летняя Диана Дадабаева, то увидев детей, привязанных к стульям, начала кричать на мужа. В ответ мужчина набросился на нее с кулаками, начал избивать ее на глазах у детей, а затем душить.

Диана крикнула старшей дочери, чтоб та вырвалась и бежала к соседям за помощью. 7-летней девочке удалось освободиться от веревки и она попыталась выбежать из комнаты. Отец поймал ее, швырнул на пол и несколько раз ударил, после чего взял со стола нож и дважды ударил Диану ножом в бедро. Затем достал табельный пистолет и, несмотря на мольбы женщины пощадить ее, на глазах у детей выстрелил дважды — в бедро и в голову, что стало причиной смерти Дианы.

«За некоторое время до этого в тот же день пара поссорилась за завтраком и Диана пролила на Амира чашку кофе. Мужчина поднялся в спальню, чтобы переодеться и в тот момент пришел к намерению убить жену. Он достал пистолет из сейфа и всунул в кобуру на поясе. Затем он принес в дом веревку. После хладнокровного убийства мужчина позвонил в полицейский участок своему начальству и сказал, что убил жену. Затем позвонил своей матери и попросил ее забрать к себе детей», — сообщает издание.

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