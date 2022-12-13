В США представили законопроект о запрете TikTok

По словам политиков, соцсеть используется для манипулирования новостями и влияния на выборы.

В обе палаты Конгресса США внесен законопроект для блокирования TikTok в США

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предлагает принять двухпартийную группу конгрессменов и сенатора Марка Рубио, которая считает TikTok угрозой национальной безопасности США.

«Федеральное правительство до сих пор не предприняло никакого значимого действия, чтобы защитить американских пользователей от угрозы TikTok. Это не о креативных видео — это о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых. Мы знаем, что она используется для манипулирования новостями и влияния на выборы. Мы знаем, что за приложение отвечает КНР. Больше нельзя тратить время на бессмысленные переговоры с марионеточной компанией КПК. Пора навсегда запретить подконтрольный Пекину TikTok», – сказал Рубио в своем заявлении во время презентации закона.

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