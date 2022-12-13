Минэнергетики США объявит, что ученые совершили прорыв в термоядерном синтезе – Reuters

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии (США) впервые достигли чистого прироста энергии в эксперименте по термоядерному синтезу с использованием лазеров.

Об этом сообщает Reuters.

Термоядерный синтез – процесс, питающий солнце и звезды, однажды он может стать дешевым источником электроэнергии.

Несмотря на то, что результаты являются важной вехой в научных исследованиях, развивающихся по крайней мере с 1930-х годов, соотношение затраченной энергии к получению энергии должно быть примерно в 100 раз больше, чтобы создать процесс, производящий электроэнергию для коммерческого использования.

Термоядерный синтез происходит, когда ядра двух атомов подвергаются чрезвычайному нагреву 100 миллионов градусов или выше, что приводит к их слиянию в новый более крупный атом, выделяющий огромное количество энергии.

Однако процесс потребляет огромное количество энергии, и хитрость состоит в том, чтобы сделать процесс самоподдерживающимся и получить больше энергии, чем поступает, и делать это непрерывно, а не короткое время.

Если термоядерный синтез будет коммерциализирован, что, по мнению ученых, может произойти через десятилетие или более, это будет иметь дополнительные преимущества, включая производство практически безуглеродной электроэнергии, которая может помочь в борьбе с изменениями в климате.

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