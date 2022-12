Антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору

В результате явного антисемитского нападения в Нью-Йорке пострадала ледяная скульптура — менора, заказанная израильским центром Хабад в Верхнем Ист-Сайде.

Ранее на этой неделе, во вторую ночь Хануки, еврейские лидеры Нью-Йорка выступили против антисемитизма в рамках мероприятия «Shine A Light». Среди выступавших были губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, генеральный директор Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка Гидеон Тейлор и генеральный директор UJA-Federation Нью-Йорка Эрик Гольдштейн.

«Это определенно было злонамеренным и преднамеренным действием», — сказал раввин Уриэль Виглер, возглавляющий Израильский центр Хабад в Нью-Йорке.

Он написал: «Лед был разбит с обеих сторон. Также в Суккот мы столкнулись с такой же ненавистью, когда наша сукка подверглась вандализму».

Before & After @JewsOfNY and @StopAntisemites are very sad to learn that the beautiful UES ice menorah, on 93rd & Second Avenue was vandalized and completely destroyed during the last night. Head over to our Instagram for the full statement from @RabbiVigler pic.twitter.com/25dutKMrFB

— Jews_of_NY (@JewsOfNY) December 22, 2022