В США разрабатывают мобильную систему противоракетной обороны на основе «Железного купола»

В этом году в США начнется разработка мобильной системы ПРО, за основу которой принят «Железный купол». Она будет рассчитана на перехват ракет, артиллерийских снарядов и минометов.

Об этом сообщают Detaly.

Это предложение одобрено командованием морской пехоты США.

Система будет выполнять защиту боевых подразделений морской пехоты от ударов ракетами и артиллерией противника, выпущенных с максимальной дальности 72 километра.

В командовании морской пехоты есть специальный отдел по разработке вооружений. Проанализировав возможности «Железного купола», сделаны выводы об исключительной надежности израильской системы, которая включает радар для отслеживания вражеских ракет, передовое программное обеспечение и перехватчики «Тамир», уничтожающие цели.

«Железный купол» признан единственной в мире системой, показавшей максимальную эффективность при перехвате ракетных снарядов, выпущенных с небольшого расстояния. Система подтвердила свою надежность в реальных боевых условиях и показала результат в 90% перехваченных ракет, выпущенных по Израилю из Газы.

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