В Пентагоне рассказали, собирается ли Беларусь вступать в войну с Украиной

Недавно в Беларуси заявили, что совместные учения российских и белорусских военных являются стратегическим сдерживающим фактором.

Беларусь не намерена вступать в войну с Украиной, заявил в понедельник на брифинге для прессы представитель министерства обороны США.

«Мы знаем, что россия* и Беларусь собираются провести совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт», — сказал он.

Недавно госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что совместные боевые учения российских и белорусских военных являются стратегическим сдерживающим фактором.



«Организованы совместные боевые учения с российскими и белорусскими военнослужащими. Региональная группировка является элементом стратегического сдерживания», — подчеркнул Вольфович.

Далее чиновник пояснил, что глава Беларуси Александр Лукашенко «внимательно следит» за боевой готовностью армии, а также за ходом и качеством боевой подготовки, учитывая напряженную геополитическую ситуацию в регионе.

Отметим также, что президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что российские войска концентрируют свои максимальные усилия для наступления на город Соледар на востоке Донбасса.

Украинский лидер предупредил москву*, что «эта трудная и долгая битва» приведет к тому, что Украина «освободит» весь Донбасс.

Далее Зеленский отметил «дополнительное время и дополнительную силу», которые его страна якобы получила благодаря стойкости своих солдат в регионе. «И что россия хотела получить там? Все полностью разрушено, жизни почти не осталось», — сказал он, заявив, что россия потеряла тысячи человек в ходе атаки на Донецк.

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