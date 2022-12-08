В США заявили, что хотели бы видеть больше действий по защите передовых технологий Израиля

Заместитель госсекретаря считает, что нужно разрабатывать меры по управлению рисками.

В рамках ежегодной конференции института SIGNAL, занимающейся израильско-китайскими отношениями, выступил доктор Йонг Пек.

Об этом сообщает Maariv.

Пек, заместитель госсекретаря, который занимается китайским вопросом в администрации Байдена, сделал заявление о защите передовых технологий Израиля.

«Мы хотим, чтобы все наши партнеры в международном сообществе повышали осведомленность о рисках для национальной безопасности, участвовали в оценке рисков, и разрабатывали меры по управлению рисками. Мы хотели бы видеть больше действий по защите передовых критических технологий Израиля», – сказал он.

«Курсор» сообщал, что в США депутаты призвали Байдена сформировать рабочую группу по борьбе с антисемитизмом.