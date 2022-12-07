В США депутаты призвали Байдена сформировать рабочую группу по борьбе с антисемитизмом

В 2020 году число преступлений на почве антисемитской ненависти выросло на 6%.

Двухпартийный список из 125 законодателей из обеих палат призывает администрацию президента США Джо Байдена принять политику «всего правительства» по борьбе с антисемитизмом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В письме, направленном во вторник, 6 декабря, Байдену под руководством председателей целевых групп Конгресса по борьбе с антисемитизмом, содержится призыв к действиям со стороны должностных лиц из ряда ведомств, включая Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции, ФБР, Государственный департамент, Белый дом, Министерство образования и Мемориальный музей Холокоста в США.

В письме призывают создать «межведомственную целевую группу во главе с должностным лицом в ранге помощника госсекретаря или выше» и цитируется отчет ФБР, в котором говорится, что в 2020 году число преступлений на почве антисемитской ненависти выросло на 6%.

«Поскольку многие отдельные агентства играют решающую роль в борьбе с антисемитизмом, необходима более тесная координация для обмена передовым опытом, данными и разведданными; выявить пробелы в усилиях; рационализировать дублирующие действия и роли; реализовать единую национальную стратегию», — сказано в письме.

Письмо приходит за день до круглого стола по антисемитизму, который должен быть созван в Белом доме с участием высших должностных лиц администрации и лидеров еврейских организаций, и через неделю после того, как Министерство внутренней безопасности выпустило бюллетень с рекомендациями по терроризму, в котором говорится, что евреи, ЛГБТ и мигранты общины сталкиваются с «постоянной и смертельной угрозой».

Председателями рабочей группы в Палате представителей США являются Кэти Мэннинг, еврей-демократ из Северной Каролины, и Крис Смит, демократ из Нью-Джерси. Председателями в Сенате являются Джеки Розен, еврей-демократ из Невады, и Джеймс Лэнкфорд, республиканец из Оклахомы.

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