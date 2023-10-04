Стали известны подробности скандала, в результате которого ортодоксальным евреям может светить срок.

Сегодня полиция задержала пятерых ортодоксальных евреев, подозреваемых в хулиганстве в Старом городе Иерусалима. Их обвиняют в том, что они плюются на христианских паломников. По словам полиции, это не первый случай таких проявлений.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Между тем, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир высказал мнение, что такие поступки не должны рассматриваться как уголовное преступление. Он считает, что в данной ситуации следует обратить внимание на образование и обучение людей, аресты не решат проблему.

Однако этот инцидент в Старом городе вызвал широкую критику. В сети было опубликовано видео, на котором запечатлены люди, включая детей, плюющиеся на христианских паломников. Полиция сообщила, что один из задержанных сам снял это происшествие.

Полиция намерена предъявить обвинения задержанным по статье нападения. Известно, что некоторые из задержанных являются учениками раввина Натана Ротмана, брата депутата Кнессета Симхи Ротмана.

Сам Ротман осудил произошедшее, однако отметил, что полиция преувеличивает масштабы происшествия. Он призвал не клеветать на Израиль, подчеркнув, что во время процессии он также стал жертвой нападения, и никто не должен быть тронут или беспокоен.

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