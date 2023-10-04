Дебоширы выдвинули свои требования и пригрозили новыми беспорядками.

В Хевроне десятки жителей поселения Бейт-Хагай устроили погром, разрушив строительную площадку вблизи перекрестка ха-Квасим.

Об этом сообщает "Детали".

Участники акции объяснили свои действия смертью 40-летней Бат-Шевы Нигри, жительницы Бейт-Хагая. Нигри была убита палестинскими террористами на этом же перекрестке полтора месяца назад.

Пришедшие в Хеврон поселенцы заявили, что работы на строительной площадке не могут продолжаться после произошедшего. Они призвали сотрудников служб безопасности прекратить работы немедленно.

Бат-Шева была матерью троих детей и работала воспитательницей в местном детском саду. 21 августа палестинский террорист атаковал автомобиль с израильтянами на этом перекрестке и открыл огонь, выпустив несколько десятков пуль. Бат-Шева погибла на месте, ее спутник получил серьезные ранения, однако их 12-летняя дочь осталась невредимой.

Этот инцидент возмутил жителей поселения Бейт-Хагай, и они решили выразить свой протест, разрушив строительную площадку на перекрестке ха-Квасим в палестинской части Хеврона. Они требуют немедленной остановки работ на этом месте.

Напомним, новые беспорядки ожидаются и на Храмовой горе. По случаю Суккота сегодня утром 523 еврея поднялись на Храмовую гору. После этого молодежный протест в секторе Газа выступил с предупреждением о возможности возобновления акции протеста у разделительного заграждения на границе с сектором Газа в связи с упомянутым инцидентом.