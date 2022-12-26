В связи с похоронами раввина Друкмана на юге перекроют несколько трасс

Полиция предупредила о загруженности на дорогах в трех районах.

В понедельник, 26 декабря, состоятся похороны раввина Хаима Друкмана. В связи с похоронной процессией несколько трасс будут перекрыты для движения автомобильного транспорта.

Об этом сообщает News.walla.

Ожидается на похоронах присутствие десятков тысяч людей, поэтому на дорогах будут дежурить сотрудники полиции и парамедики МАДА. Всех, кто приедет, чтобы проводить раввина в последний путь, просят следовать указаниям полиции и сохранять общественный порядок.

Похоронная процессия начнется в 12 часов в поселении Мерказ Шапира недалеко от Ашкелона, где проживал Друкман, и завершится на кладбище в мошаве Масуот-Ицхак. Многие дороги в этом районе будут закрыты для движения.

Сотрудники полиции предупредили водителей про загруженность трасс в районе Кирьят-Гата, Кирьят-Малахи и Ашкелона.

До окончания похоронной процессии будут перекрыты трассы:

Трасса №3 будет закрыта для движения между перекрестками Ходая и Беэр-Тувия.

Шоссе №232 будет перекрыто в южном направлении между перекрестками Эшколот и Ходая.

Шоссе №232 будет перекрыто в северном направлении от перекрестка Гивати до перекрестка Ходая.

Движение по дороге №3612 будет разрешено только в северном направлении для организованных автобусов.

Въезд на шоссе № 3 будет разрешен только для организованных автобусов или жителей района при предъявлении удостоверения личности.

Въезд в Негев будет возможен только с южного въезда на шоссе №35 и только для местных жителей при предъявлении удостоверения личности.

«Курсор» писал ранее, что раввин Хаим Меир Друкман, один из ведущих религиозных сионистских раввинов в Израиле, скончался в воскресенье вечером, 25 декабря, после того, как он был госпитализирован с коронавирусом.