Раввин Хаим Друкман скончался

Раввин Хаим Меир Друкман, один из ведущих религиозных сионистских раввинов в Израиле, скончался в воскресенье вечером после того, как он был госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Он умер в 90-летнем возрасте. В последние дни члены семьи раввина Друкмана и общественные деятели прибыли в больницу, чтобы навестить раввина.

В первый раз в этом году у раввина был диагностирован коронавирус в феврале, и тогда он выздоровел. За последний год его несколько раз госпитализировали. Раввин Дракман почувствовал себя плохо 9 декабря и впоследствии тест подтвердил коронавирус.

Его лечили дома в течение нескольких дней, где он был в тяжелом, но стабильном состоянии. Однако после ухудшения состояния Раввин был доставлен в медицинский центр «Хадасса Эйн Керем» в Иерусалиме.

Отметим, что Друкман был раввином, педагогом, общественным деятелем религиозного сионизма, бывшим депутатом Кнессета заместителем министра по делам религии. Также он занимал следующие должности:

глава иешивы «Ор Эцион», которая включает в себя иешиву Бней Акива, иешиву-среднюю школу и иешиват-хесдер;

председатель Системы иешив Бней Акива;

член руководства Национального совета движения «Бней Акива»;

глава «Системы гиюра» в Министерстве Главы правительства.

Помимо этого Друкман является лауреатом Государственной премии Израиля 2012 года в области государственной и общественной деятельности. Раввин пережил Холокост и учился в ешиве Кфар-Хароэ и ешиве Мерказ ха-Рав. Также он является одним из величайших выпускников школы раввина Цви Иегуды Авраама Ицхака Кука.

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