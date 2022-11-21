Во вторник в городах Гуш-Дана из-за учений перекроют 11 улиц

12:38, Сегодня
Новости Израиля, Общество
шоссе испании
Фото: pixabay.com

На учениях будут отрабатываться сценарии чрезвычайных ситуаций.

Во вторник, 22 ноября, в центральном округе Гуш-Дан пройдут крупные учения по гражданской обороне, в которых будут задействованы сотрудники полиции, спасатели, а также военные. Граждан просят не пугаться, а также обратить внимание на то, что в связи с учениями будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Ограничения движение транспорта начнут действовать в вечернее время в трех городах: Тель-Авиве (с 18:30), Рамат-Гане (с 20:30) и Бат-Яме (с 18:00) по маршруту линии место. На учениях будут отрабатываться сценарии различных чрезвычайных ситуаций.

Израильтян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты для проезда. Во вторник вечером будут перекрыты следующие улицы:

Рамат-Ган:

  • Жаботинский (от Бялик до Герцль обоих направлениях)
  • Жаботинский (от Ха-Мавдиль до Герцль)
  • Д-р Коэн (от Бялик до Жаботинский)
  • Ха-Тиква (от Жаботинский до Адар)
Тель-Авив:
  • Ха-Ракевет (от Менахем Бегин до Йегуда Галеви в обоих направлениях)
  • Йегуда Галеви (от Линкольн до Алленби)
  • Бецалель Яфе в направлении Йегуда Галеви
  • Рамхаль в направлении Йегуда Галеви
  • Микве-Исраэль (от Барзилай до Менахем Бегин)
  • Левонтин (от Барзилай до Ха-Ракевет)
  • Ха-Хашмаль (от Микве-Исраэль до Ха-Ракевет).

Бат-Яме:

  • участок улицы Менахем Бегин.

«Курсор» писал ранее, что 22 ноября в Гуш-Дане пройдут учения, имитирующие террористический акт с использованием химического оружия в трамвае Тель-Авива.

Еще мы писали, что с 2025 года израильтяне будут платить за въезд на личном транспорте в центральную область Израиля – Гуш-Дан.

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