Во вторник в городах Гуш-Дана из-за учений перекроют 11 улиц

Во вторник, 22 ноября, в центральном округе Гуш-Дан пройдут крупные учения по гражданской обороне, в которых будут задействованы сотрудники полиции, спасатели, а также военные. Граждан просят не пугаться, а также обратить внимание на то, что в связи с учениями будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.
Об этом сообщает News.israelinfo.
Ограничения движение транспорта начнут действовать в вечернее время в трех городах: Тель-Авиве (с 18:30), Рамат-Гане (с 20:30) и Бат-Яме (с 18:00) по маршруту линии место. На учениях будут отрабатываться сценарии различных чрезвычайных ситуаций.
Израильтян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты для проезда. Во вторник вечером будут перекрыты следующие улицы:
Рамат-Ган:
- Жаботинский (от Бялик до Герцль обоих направлениях)
- Жаботинский (от Ха-Мавдиль до Герцль)
- Д-р Коэн (от Бялик до Жаботинский)
- Ха-Тиква (от Жаботинский до Адар)
- Ха-Ракевет (от Менахем Бегин до Йегуда Галеви в обоих направлениях)
- Йегуда Галеви (от Линкольн до Алленби)
- Бецалель Яфе в направлении Йегуда Галеви
- Рамхаль в направлении Йегуда Галеви
- Микве-Исраэль (от Барзилай до Менахем Бегин)
- Левонтин (от Барзилай до Ха-Ракевет)
- Ха-Хашмаль (от Микве-Исраэль до Ха-Ракевет).
Бат-Яме:
- участок улицы Менахем Бегин.
«Курсор» писал ранее, что 22 ноября в Гуш-Дане пройдут учения, имитирующие террористический акт с использованием химического оружия в трамвае Тель-Авива.
Еще мы писали, что с 2025 года израильтяне будут платить за въезд на личном транспорте в центральную область Израиля – Гуш-Дан.