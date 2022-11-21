Во вторник в городах Гуш-Дана из-за учений перекроют 11 улиц

Во вторник, 22 ноября, в центральном округе Гуш-Дан пройдут крупные учения по гражданской обороне, в которых будут задействованы сотрудники полиции, спасатели, а также военные. Граждан просят не пугаться, а также обратить внимание на то, что в связи с учениями будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Ограничения движение транспорта начнут действовать в вечернее время в трех городах: Тель-Авиве (с 18:30), Рамат-Гане (с 20:30) и Бат-Яме (с 18:00) по маршруту линии место. На учениях будут отрабатываться сценарии различных чрезвычайных ситуаций.

Израильтян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты для проезда. Во вторник вечером будут перекрыты следующие улицы:

Рамат-Ган:

Жаботинский (от Бялик до Герцль обоих направлениях)

Жаботинский (от Ха-Мавдиль до Герцль)

Д-р Коэн (от Бялик до Жаботинский)

Ха-Тиква (от Жаботинский до Адар)