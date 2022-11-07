В Тель-Авиве автобус врезался в электрический столб и здание: есть пострадавшие

На улице Лабандха в Тель-Авиве три человека получили серьезные ранения в результате столкновения автобуса с электрическим столбом и зданием.

Об этом сообщает INN.

На место происшествия прибыли медики и фельдшеры МДА, которые оказали пострадавшим помощь и эвакуировали одну из них, 25-летнюю женщину.

«Когда мы вышли на улицу, то увидели, что автобус столкнулся с электрическим столбом и зданием, и первое, что мы подумали, что произошла очень серьезная и, не дай Бог, смертельная авария. Подходить к месту было опасно из-за электрических проводов и погнутого столба, и на место прибыла электрокомпания, чтобы устранить опасность и предотвратить поражение электрическим током. Чудесным образом 2 пассажира автобуса получили легкие травмы и самостоятельно вышли через заднюю дверь. Мы поместили их в машину скорой помощи для медицинского осмотра и доставили в больницу в стабильном состоянии», – поделился один из медиков.

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