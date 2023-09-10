В Тель-Авиве автомобиль наехал на толпу демонстрантов — жуткий момент попал на видео

Водитель сообщил полиции, что случайно нажал на газ.

Автомобиль наехал на группу протестующих против судебной реформы, которые блокировали главное шоссе Тель-Авива в субботу вечером в конце еженедельной массовой демонстрации города.

Несколько человек упали на бетон, а 25-летняя женщина получила легкие ранения, ей потребовалась госпитализация из-за полученной травмы ноги.

Это не первый раз, когда автомобиль наезжает на демонстрантов во время акции протеста против против судебной революции в этом году.

Законодатели от оппозиции заявили, что это стало результатом подстрекательства со стороны правительства, члены которого жестко высказываются в адрес с демонстрантов.

Автомобиль остановился в нескольких метрах от места происшествия. Водитель вышел из него, поскольку транспортное средство окружила группа демонстрантов.

После этого полиция задержала водителя для допроса.

По данным 12 канала, водитель объяснил полицейским, что его сын, новоиспеченный водитель, вел машину до того, как она наехала на протестующих, перекрывающих дорогу. Отец, находившийся на переднем пассажирском сиденье, решил поменяться местами с сыном, но случайно нажал на газ, когда садился на водительское сиденье, в результате чего машина налетела на протестующих.

תיעוד | דריסה של מפגינים נגד הרפורמה באיילון. מספר מוחים נפצעו@hadasgrinberg pic.twitter.com/NGzlZwrVTT — כאן חדשות (@kann_news) September 9, 2023

Рани, находившаяся среди протестующих, сбитых машиной, рассказала газете "Гаарец", что таран был преднамеренным. «Все машины были остановлены, а затем одна из них ускорилась, чтобы прорваться», — сказала она.

Вскоре после этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, в котором сказал, что он «решительно осуждает любую форму насилия и призывает всех действовать сдержанно и соблюдать закон».

Председатель оппозиции Яир Лапид написал в Твиттере, что это ужасное подстрекательство исходит изнутри правительства и что они должны взять на себя ответственность и положить конец этому социальному расколу».

Курсор писал, что вчера на шоссе 85 произошло смертельное ДТП, известны подробности.