В нескольких городах закрыли пляжи

Министерство здравоохранения предостерегает от купания в пострадавших районах до тех пор, пока не прекратится дождь и уровень воды не вернется к норме.

Министерство здравоохранения закрыло пляжи в Тель-Авиве, Бат-Яме и Герцлии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что на такую меру ведомство пошло в связи с сильным дождем в центральной части страны в выходные дни «из-за опасений по поводу загрязнения».

«Дождевая вода вместе с городскими уличными стоками стекала в канализационную систему, которая сбрасывалась из выхода станции «Рединг» в Тель-Авиве в океан. Министерство здравоохранения предостерегает от купания в пострадавших районах до тех пор, пока не прекратится дождь и уровень воды не вернется к норме», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, два пляжа Израиля попали в топ-100 лучших пляжей мира. Речь идет об Эйн-Бокек на Мертвом море, а также тель-авивском пляже Гордон. Рейтинг каждый год составляет находящийся в Лондоне старт-ап BeachAtlas.

Так, Эйн-Бокек находится на 48 месте списка за потрясающий песчаный берег и воды, которые оздоровляют организм. А Гордон занимает 85-ю строчку. Он попал туда за игру в маткот (вид пляжного тенниса), а также за прилегающие к пляжу бары.

В первой десятке оказались экзотические пляжи — Бора-Бора во Французской Полинезии, Source d’Argent на Сейшельских островах, Whitehaven Beach в Австралии и другие.

Также Курсор писал о том, что 78,4 процента пляжей в Израиле уже признали чистыми или очень чистыми. Об этом свидетельствуют данные индекса чистоты пляжей за вторую половину мая.

Самыми чистыми пляжами стране являются пляжи в Акко, Хайфе, Тират-Кармеле, Нетании, Тель-Авиве, Ашдоде и Бат-Яме.

Кроме того, в список лучших также вошли пляжи региональных советах Мате-Ашер, Хоф-ха-Шарон, Ган-Раве. Самые грязные пляжи находятся в Ашкелоне и региональном совете Хоф-Ашкелон.