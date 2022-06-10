Названы самые чистые пляжи Израиля

Бюджет программы министерства охраны окружающей среды по очистке пляжей на 2022 год – самый крупный с начала реализации программы и составляет 16 млн шекелей.

78,4 процента пляжей в Израиле уже признали чистыми или очень чистыми. Об этом свидетельствуют данные индекса чистоты пляжей за вторую половину мая

Примечательно, что самыми чистыми пляжами стране являются пляжи в:

Акко;

Хайфе;

Тират-Кармеле;

Нетании;

Тель-Авиве – Яффо;

Ашдоде;

Бат-Яме.

Крмое того, в список лучших также вошли пляжи региональных советах Мате-Ашер, Хоф-ха-Шарон, Ган-Раве. Самые грязные пляжи находятся в Ашкелоне и региональном совете Хоф-Ашкелон.

Напомним, что программа по выявлению самых чистых пляжей действует с 2005 года. Она призвана свести к минимуму ущерб от отходов на побережье.

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